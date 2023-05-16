Названы победители семейного IT-марафона 2023 года

В 2023 году в VII Всероссийском семейном IT-марафоне приняли участие 98 семейных команд из 15 регионов России. Лидерами по количеству команд стали Москва, Санкт-Петербург, Северная Осетия и Республика Башкортостан.

Соревнования проходили в два этапа. На первом, творческом, участники снимали видео об учителях, использующих цифровые технологии в работе, а также готовили посты о проведении IT-марафона. На втором — выполняли интерактивные задания онлайн-турнира по теме «Цифровая грамотность», который прошел на площадке интерактивного образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им».

Лидерами в номинации «Абсолютный победитель» по результатам двух этапов стали:

1 место — команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская Республика);

2 место — команда «Новомихайловские пионеры», г. Новосибирск;

3 место — команда «Интернет-семья», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Победителями в специальной номинации «Лучший видеоролик» стали:

1 место — команда Seleznevsfamily, г. Москва;

2 место — команда «Рудницкие», п. Кратово (Московская область);

3 место — команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская Республика).

Приз в специальной номинации «Самый оригинальный пост» получила команда Speedy UFO, г. Владикавказ (Республика Северная Осетия — Алания).

Специальный приз «Лидер онлайн-турнира» завоевала команда «Интернет-семья», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Победители были объявлены на вебинаре, который прошел на VK-площадке «Безопасная информационная среда детства». Участники онлайн-семинара посмотрели лучшие видеоролики, снятые командами на творческом этапе марафона, а также познакомились с итогами отчета «Взрослые и дети в интернете: альтернативные цифровые реальности», который позволяет проследить в динамике, чем интересуются юные пользователи в Сети, какими цифровыми привычками обладают, с какими угрозами сталкиваются и какие меры принимают взрослые для обеспечения их безопасности в онлайне.

Руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского», а в прошлом — учитель информатики и абсолютный победитель конкурса «Учитель года России 2013» Андрей Сиденко также дал несколько рекомендаций, которые помогут интернет-пользователям любого возраста чувствовать себя безопасно во время серфинга в Сети.

«Чтобы противостоять киберугрозам, взрослым и детям важно сочетать технические и нетехнические меры защиты. К первым относятся специальные настройки, программы родительского контроля, защитные решения. К нетехническим — постоянное повышение цифровой грамотности, в том числе в вопросах информационной безопасности. Для начала обратите внимание на настройки приватности в социальных сетях и на популярных платформах, проверьте пароли — они должны быть стойкими и уникальными, настройте двухфакторную авторизацию в тех сервисах, которые это позволяют, установите надежное защитное решение. Помните о простых правилах безопасности: не переходите по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах и социальных сетях, скачивайте приложения только из официальных магазинов и периодически проверяйте, какие программы установлены на устройстве», — сказал Андрей Сиденко.

«В этом году IT-марафон был посвящен знаковой для страны теме — Году педагога и наставника, и стал одним из мероприятий, которые рассказывают об учителях, стоявших у истоков информатизации и отечественной IT-индустрии, — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ. Андрей Воробьев. — Конечно, победители IT-марафона уже знакомы с проектом “Изучи интернет — управляй им”, т.к. именного на его платформе проходили соревнования команд. Но “Изучи интернет” — это не только онлайн-турниры и чемпионаты, в первую очередь, это — образовательная экосистема: игровые модули, викторины, тесты. Поэтому приглашаем вас на сайт проекта, чтобы подробнее познакомиться с его просветительской частью».

«Семейный IT-марафон — прекрасная возможность проверить уровень цифровой грамотности, улучшить навыки работы с современными технологиями, научить людей разных поколений говорить на одном языке. “Ростелеком” уделяет большое внимание информационной безопасности в Сети и повышению цифровой грамотности населения. Компания активно поддерживает образовательные проекты и считает важным развивать у детей и подростков навыки безопасного использования интернета. В школах и детских библиотеках мы регулярно проводим познавательные уроки о кибербезопасности, знакомим учителей информатики с методами противодействия интернет-злоумышленникам. Также мы подготовили специальный онлайн-курс для родителей, который рассказывает, как защитить ребенка от рисков в Сети. Считаем, что чем больше будут писать и говорить об этой теме, тем выше будет уровень цифровой грамотности и родителей, и детей, и педагогов, и других заинтересованных лиц», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

Победители чемпионата получат дипломы и развивающие гаджеты, призы будут отправлены почтой. Все участники онлайн-турнира могут скачать электронный сертификат в личном кабинете на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им».

Информационным партнером семейного IT-марафона выступил фонд «Разумный интернет» (домен .ДЕТИ).