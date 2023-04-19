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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:02

Туляки могут бесплатно пройти обследование у кардиолога

22 апреля в поликлинике ГУЗ «ТОККД» пройдет День открытых дверей
Источник:kp.ru
Туляки могут бесплатно пройти обследование у кардиолога

Туляки могут бесплатно пройти обследование у кардиолога

В рамках Всемирного дня здоровья, 22 апреля 2023 года с 08:00 до 14:00 в поликлинике ГУЗ «ТОККД» по адресу: г. Тула, ул. Революции, д. 4 будет проведён День открытых дверей.

В этот день можно получить консультацию:

- врача-кардиолога;

- офтальмолога;

- невролога.

Провести контроль:

- артериального давления;

- уровня холестерина;

- сахара крови;

- сделать электрокардиограмму сердца.

Вы получите ответы специалистов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходима предварительная запись можно по телефону: 8 -991-414-4276

При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.