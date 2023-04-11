Жители Ефремова жалуются на сильный смог в городе Фото: соцсети

Ефремов в Тульской области накрыл сильный смог. Об этом пожаловались жители города в социальных сетях.

По предварительной информации, причиной данного явления стали горящие поля в регионе. Одно из них было зафиксировано рядом с Ефремовым ночью 11 апреля. Там сейчас горят 300 квадратных метров травы.

Напомним, что с начала апреля 2023 года сотрудники МЧС из Тульской области совершили более 270 выездов на тушение сухой травы и мусора. В связи с этим в регионе усилили меры пожарной безопасности.