В Тульской области усилят меры пожарной безопасности из-за участившегося пала травы Фото: материалы пресс-служб

9 апреля по поручению Алексея Дюмина в Туле прошло совещание по ситуации в связи с пожароопасным сезоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первый заместитель губернатора напомнил, что 23 марта прошло заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Тульской области, на котором были определены ключевые мероприятия. Однако, поскольку в регионе установилась теплая и сухая погода участились возгорания травы в полях, их необходимо актуализировать.

Так, с начала апреля на территории региона сотрудники МЧС совершили 270 выездов для тушения сухой травы и мусора. Самые частые случаи возгорания зафиксированы в Белевском, Киреевском, Плавском, Чернском, Щекинском районах, а также в Алексине и Ефремове.

В данный момент ведется четырехуровневый мониторинг пожароопасной обстановки, включающий в себя воздушную разведку с использованием беспилотников, ежедневное наземное патрулирование оперативными группами, видео и космический мониторинг. Помимо этого, запущено мобильное приложение МЧС «Термические точки».

Всего в зоне риска находятся 272 населенных пункта Тульской области. Для них разработан паспорт пожарной безопасности, контролируются прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос. Активизирована профилактическая работа с жителями.

Было отмечено, что данных мер недостаточно и органам местного самоуправления необходимо:

- очищать территории от горючих отходов, сухой растительности и мусора;

- создавать или обновлять противопожарные полосы вокруг населенных пунктов;

- усиливать информирование жителей о мерах противопожарной безопасности, в том числе с привлечением старост.