На проспекте Ленина в Туле эвакуировали юридический колледж Фото: соцсети

29 марта в Туле эвакуировали юридического колледжа, расположенного на проспекте Ленина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Из-за сильного дождя студентам и преподавательскому составу пришлось стоять под навесом Тульского Государственного академического театра драмы. По предварительной информации, причиной эвакуации стало сообщении о минировании здания.

Напомним, утром 24 марта на проспекте Ленина в Туле эвакуировали Всероссийский государственный университет юстиции РПА Минюста России. Чуть позже очевидцы в социальных сетях начали сообщать об эвакуации из других учебных заведений.