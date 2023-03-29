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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:53

На проспекте Ленина в Туле эвакуировали юридический колледж

Об этом сообщили очевидцы в соцсети
Михаил КОРЕНЮГИН
На проспекте Ленина в Туле эвакуировали юридический колледж

На проспекте Ленина в Туле эвакуировали юридический колледж

Фото: соцсети

29 марта в Туле эвакуировали юридического колледжа, расположенного на проспекте Ленина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Из-за сильного дождя студентам и преподавательскому составу пришлось стоять под навесом Тульского Государственного академического театра драмы. По предварительной информации, причиной эвакуации стало сообщении о минировании здания.

Напомним, утром 24 марта на проспекте Ленина в Туле эвакуировали Всероссийский государственный университет юстиции РПА Минюста России. Чуть позже очевидцы в социальных сетях начали сообщать об эвакуации из других учебных заведений.