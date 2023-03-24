В Туле снова эвакуировали несколько университетов и колледжей Фото: соцсети

Утром 24 марта в Туле эвакуировали Всероссийский государственный университет юстиции РПА Минюста России, расположенный на проспекте Ленина.

Чуть позже очевидцы в социальных сетях начали сообщает об эвакуации студентов и преподавателей из колледжа строительства и отраслевых технологий на улице Рязанской, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова на проспекте Ленина, а также из педагогического и государственного технологического колледжей.

В данный момент во всех учебных заведениях работаю сотрудники спецслужб. Причина эвакуации пока не известна.