Возле ТЦ "Сарафан" в Туле начали убирать мусор из Воронки

В Туле начали убирать мусор из реки Воронка Фото: соцсети

28 марта в социальных сетях жители Тулы начали жаловаться, что возле ТЦ «Сарафан» в реке Воронка скопилось много мусора. Бутылки, пакеты, старые покрышки и многое другое принесло течением к Московскому вокзалу.

Сегодня, 29 марта, сотрудники городской службы спасения начали работу по очистке реки. Они собирают весь мусор с помощью граблей и упаковывают его в мешки.

Напомним, Жители Тулы начали жаловаться в социальных сетях о бездействии администрации города, которые не следят за чистотой берега и рекой у музея оружия. В связи с этим прокуратура Зареченского района проводит проверку.