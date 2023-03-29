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НовостиОбщество29 марта 2023 11:54

Возле ТЦ "Сарафан" в Туле начали убирать мусор из Воронки

Администрация отреагировала на жалобы жителей города
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле начали убирать мусор из реки Воронка

В Туле начали убирать мусор из реки Воронка

Фото: соцсети

28 марта в социальных сетях жители Тулы начали жаловаться, что возле ТЦ «Сарафан» в реке Воронка скопилось много мусора. Бутылки, пакеты, старые покрышки и многое другое принесло течением к Московскому вокзалу.

Сегодня, 29 марта, сотрудники городской службы спасения начали работу по очистке реки. Они собирают весь мусор с помощью граблей и упаковывают его в мешки.

Напомним, Жители Тулы начали жаловаться в социальных сетях о бездействии администрации города, которые не следят за чистотой берега и рекой у музея оружия. В связи с этим прокуратура Зареченского района проводит проверку.