Тульская прокуратура начала проверку из-за мусора в Упе Фото: материалы пресс-служб

Жители Тулы начали жаловаться в социальных сетях о бездействии администрации города, которые не следят за чистотой берега и рекой у музея оружия. В связи с этим прокуратура Зареченского района проводит проверку.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона администрация района не принимает меры к надлежащему содержанию набережной, расположенной по улице Дрейра в Туле, что привело к скоплению мусора и его попадание в Упу.

В рамках проверки сотрудники ведомства дадут оценку действиям органа местного самоуправления. Также в целях устранения выявленных нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.