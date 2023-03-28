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НовостиОбщество28 марта 2023 11:31

Тульская прокуратура начала проверку из-за мусора в Упе

Будет принят комплекс мер реагирования
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская прокуратура начала проверку из-за мусора в Упе

Тульская прокуратура начала проверку из-за мусора в Упе

Фото: материалы пресс-служб

Жители Тулы начали жаловаться в социальных сетях о бездействии администрации города, которые не следят за чистотой берега и рекой у музея оружия. В связи с этим прокуратура Зареченского района проводит проверку.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона администрация района не принимает меры к надлежащему содержанию набережной, расположенной по улице Дрейра в Туле, что привело к скоплению мусора и его попадание в Упу.

В рамках проверки сотрудники ведомства дадут оценку действиям органа местного самоуправления. Также в целях устранения выявленных нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.