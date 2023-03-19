20 марта в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с9:00 до 13:00 - п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 27-а, 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Лесная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10-а, 10-б; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.); ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3;
с 9:00 до 17:00 - ул. Каминского, 47, 47-а, 49; ул. Ленина, 28, 30; ул. Свободы, 2; п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3-а, 3, 4-б, 5; ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 36; ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.);
с 9:30 до 13:00 - Мясново: 12-й пр-зд, 2-б, 2-в, 4, 4-а; 5-й Полюсный пр-зд, 24; 6-й Полюсный пр-зд, 16, 18; 10-й Полюсный пр-зд, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-м;
с 13:00 до 15:00 - Мясново: 7-й Полюсный пр-зд, 1-11, 25-45 (нечётн.), 2-12, 20-36 (чётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 20-40 (чётн.), 21, 25-а, 20-б, 27; 8-й Полюсный пр-зд, 1-8; 9-й Полюсный пр-зд, 1-13; 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.); 8-й пр-зд, 1-17; 7-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.): ул. Тихмянова, 2-е, 1-г-л, 23.