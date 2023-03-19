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НовостиПроисшествия19 марта 2023 11:30

Жительница Тулы украла телефон и банковскую карту у своей знакомой

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Жительница Тулы украла телефон и банковскую карту у своей знакомой

Жительница Тулы украла телефон и банковскую карту у своей знакомой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле обратилась 30-летняя девушка. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков со своей знакомой, у нее пропал телефон и банковская карта, с которой спустя некоторое врем списали 5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ей оказалась нигде не работающая 48-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).