Жительница Тулы украла телефон и банковскую карту у своей знакомой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле обратилась 30-летняя девушка. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков со своей знакомой, у нее пропал телефон и банковская карта, с которой спустя некоторое врем списали 5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступницы. Ей оказалась нигде не работающая 48-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).