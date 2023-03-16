Сотрудники полиции из Тульской области изъяли почти 500 граммов наркотических средств Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе Тульской области задержали 42-летнего мужчина, проживающий в Кимовске, подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Его задержали в момент осуществления преступной деятельности, когда он делал тайники-закладки.

На территории региона злоумышленник совершил около 80 закладок. В ходе досмотра у него изъяли 10 свертков с мефедроном, общей массой около 19 г. Также в машине подозреваемого обнаружили шприц и сверток с наркотическим средством метадон массой 0,49 г. При проведении обыска в съемной квартире в г. Новомосковске также изъяты запрещенные вещества.

По предварительной информации, изъято более 450 г нерасфасованного мефедрона и героина, как подготовленного к сбыту, так и россыпью, а также синтетические наркотики, весы и упаковочные материалы. Все вещества направлены для проведения исследования в ЭКЦ УМВД России по Тульской области.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.