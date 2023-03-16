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НовостиОбщество16 марта 2023 12:03

В Туле прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
Источник:kp.ru
В Туле прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Туле прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Фото: соцсети

15 марта в кафе «Чайхана», расположенного на улице Кауля в Туле, силовики провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Правоохранители проверили 17 граждан Средней Азии. В отношении 5 из них составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства.

Напомним, 4 февраля провели рейды в общежитиях Тулы, являющихся местом проживания мигрантов из Средней Азии. В ходе мероприятия проверили около 30 иностранных граждан. В отношении 7 нарушителей режима пребывания на территории РФ составлены административные протоколы.