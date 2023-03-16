На территории Тульской области за 2023 год произошло 35 ДТП из-за выезда на полосу встречного движения
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
За последние два месяца на территории региона по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 35 ДТП, которых погибли 16 человек, а пострадали – 68. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тульской области.
В связи с этим с 15 по 29 марта в целях стабилизации обстановки с аварийностью сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Встречная полоса».
Напоминаем, что обгон запрещается:
- когда транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- когда транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
- когда водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;
- когда транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон;
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.