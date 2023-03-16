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НовостиОбщество16 марта 2023 8:13

В Чернском районе Тульской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

МЧС напоминает о правилах безопасности
Источник:kp.ru
В Чернском районе Тульской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Чернском районе Тульской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 15 марта, в поселке Чернь Тульской области сотрудники группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредили две мины калибром 50 мм и три ручных гранаты времен ВОВ.

В связи с этим жителям Тулы и области напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывных устройств:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.