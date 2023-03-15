Смертельное ДТП в Тульской области: погиб водитель автомобиля Chery Фото: соцсети

На 216-м километре автодороги М-2 "Крым" Щекинского района Тульской области утром 15 марта произошло ДТП. Там примерно в 9:08 столкнулись Chery и DAF. По информации регионального УГИБДД, в аварии погиб человек.

Так, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Chery, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой DAF, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб водитель легковушки. По предварительной информации, для того чтобы извлечь его тело из автомобиля, спасателям пришлось использовать специальный гидравлический инструмент.

Напомним, в Новомосковске Тульской области вечером 14 марта произошло ДТП, в котором насмерть сбили 40-летнего мужчину-пешехода.