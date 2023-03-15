В ДТП в городе Новомосковск Тульской области погиб 40-летний пешеход Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске Тульской области вечером 14 марта произошло ДТП. Так, примерно в 19:29 автомобиль Mercedes-Benz сбил насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тульской области.

- 32-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, сбил 40-летнего мужчину, который пересекал проезжаю часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм.