16 марта жители двух улиц Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет на ул. Революции 20, 22, 24, 24а и ул. Бр. Жабровых 7, 9а

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: ул. Революции 24а.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 16.03.2023г. с 10-00, до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Революции д.д. 20, 22, 24, 24а, ул. Бр. Жабровых д.д. 7, 9а, в связи с производством ремонтно – восстановительных работ по адресу: ул. Революции д.24а. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.