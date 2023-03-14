На улице Пробной в Туле изменится организация дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 апреля 2023 года на улице Пробной в Туле изменится направление одностороннего движения. Данное мероприятие позволит исключить конфликтные точки между водителями транспортных средств.

Так, работы по изменению организации дорожного движения запланированы на улице Пробной на участке от улицы Демидовской Плотины до улицы Чапаева.

Водителей в Туле просят учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут.