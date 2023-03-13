«Ростелеком» стал одним из партнеров акции «Туристический Привет» платежной системы «Мир»

В рамках акции владельцам карты «Мир» предлагается выполнять задания, которые связаны с посещением культурно-туристических объектов, накапливать за это виртуальные баллы (Приветы) и получать призы.

За прохождение каждого задания участники смогут заработать определенное количество Приветов, которые можно будет обменять на призы. В Тульском регионе в числе подарков станут предоставленные цифровым провайдером 100 сертификатов на «Ростелеком Лицей» и 100 сертификатов на видеосервис Wink.

В акции «Туристический Привет» могут принять участие как гости регионов, так и местные жители. В Туле путешественникам предлагается посетить Тульский историко-архитектурный музей, Тульский государственный музея оружия, Тульский кремль, Музей станка, представительства Государственного исторического музея и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в музейном квартале Тулы, а также заведения сети кофейных баров «Кофе Культ».

Лариса Соломатина, заместитель министра экономического развития Тульской области:

«По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе уделяется особое внимание новым способам продвижения туристического потенциала Тульской области. Применение игровых механик также способствует возвратности туристов».

«Мы видим, что популярность оплат картами “Мир” в путешествиях по России растет. Только за прошлый месяц в категории “гостиницы” количество операций превысило 38 миллионов. Уверена, что наша акция откроет путешественникам новые музейно-туристические локации в регионах, позволит держателям национальной карты разнообразить маршрутный лист и получить призы за выполнение заданий, связанных с посещением туробъектов», — сказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов платежной системы «Мир».

Виталий Яценко, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Геймификация — новый тренд в индустрии туризма и гостеприимства. Участие “Ростелекома” в этом проекте служит очередным подтверждением нашего особого внимания к вопросам развития туризма в Тульской области. Цифровые сервисы и умные решения, которые мы предлагаем гостям и жителям региона, способствуют повышению комфортных условий их пребывания на Тульской земле. Например, отличным инструментом для путешественников стало мобильное приложение Visit Tula, разработанное нами совместно с региональным правительством. Оно позволяет формировать логистику путешествия, приобретать электронные билеты, дополнять экскурсии сопровождением аудиогида и многое другое. Уверен, что в рамках новой инициативы участники также по достоинству оценят наши сервисы и станут активными пользователями Wink и “Ростелеком Лицея”».

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет, Мир!». Там же можно посмотреть задания, прогресс их выполнения, накопленные Приветы и список призов.

Промокоды на сервис «Ростелеком Лицей» открывают бесплатный доступ на месяц к курсам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронной библиотеке знаний по всем предметам за 5–11 классы, к тренажерам на совершенствование памяти, внимания и логики, консультациям психологов, дополнительным курсам для развития, развлекательным учебным материалам, а также к поддержке и индивидуальному сопровождению от команды образовательного ресурса.

С помощью промокода Wink пользователи смогут бесплатно подключиться на месяц к тарифу «Трансформер» и смотреть телеканалы и фильмы из базовых и 22 дополнительных пакетов ресурса.

Активация промокодов происходит единоразово в личном кабинете на платформах https://lc.rt.ru/myeducation, https://wink.ru/transformer.

Интерактивная акция продлится до 20 июня 2023 года. Срок выполнения заданий — до 14 мая 2023, обменять баллы на призы можно до 20 июня 2023.