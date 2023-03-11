В ДТП возле ТРЦ «Макси» в Туле пострадала 8-летняя девочка Фото: соцсети

Вечером 10 марта на парковке торгового центра «Макси» столкнулись две легковушки. По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения очередности проезда.

В результате ДТП пострадала 8-летняя девочка-пассажирка одного из автомобилей. Спустя 9 минут на место происшествия прибыли медики, который оказали пострадавшей медицинскую помощь и отпустили её домой.

Напомним, в Щекинском районе Тульской области днем 10 марта произошло ДТП с участием трех машин, в котором пострадал 11-летний мальчик.