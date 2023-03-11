Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по фату отправления жительницы Тульской области шаурмой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 марта в Тульской области шаурмой отравилась жительница Донского. Случай связан с точкой общепита «Кавказская кухня» на улице Октябрьская, 50а. Женщина попала в больницу с острой кишечной инфекцией.

Эпидемиологическое расследование установило, что в организации общественного питания присутствовали грубейшие нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. Сотрудниками ведомства проведен отбор проб пищевых продуктов и смывы с объектов и оборудования.

В данный момент работа ресторана общественного питания приостановлена. Роспотребнадзор готовит материалы для передачи в суд для принятия решения.

Напомним, 23 февраля в Туле в общепите «Донер Кинг» шаурмой отравились 5 человек, в том числе 2 подростка. Суд приостановил деятельность заведения общественного питания на 30 суток.