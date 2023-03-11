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НовостиОбщество11 марта 2023 12:00

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по фату отправления жительницы Тульской области шаурмой

Деятельность организации общественного питания приостановлена
Михаил КОРЕНЮГИН
Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по фату отправления жительницы Тульской области шаурмой

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по фату отправления жительницы Тульской области шаурмой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 марта в Тульской области шаурмой отравилась жительница Донского. Случай связан с точкой общепита «Кавказская кухня» на улице Октябрьская, 50а. Женщина попала в больницу с острой кишечной инфекцией.

Эпидемиологическое расследование установило, что в организации общественного питания присутствовали грубейшие нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования. Сотрудниками ведомства проведен отбор проб пищевых продуктов и смывы с объектов и оборудования.

В данный момент работа ресторана общественного питания приостановлена. Роспотребнадзор готовит материалы для передачи в суд для принятия решения.

Напомним, 23 февраля в Туле в общепите «Донер Кинг» шаурмой отравились 5 человек, в том числе 2 подростка. Суд приостановил деятельность заведения общественного питания на 30 суток.