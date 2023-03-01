Общепит «Донер Кинг» на проспекте Ленина в Туле закрыли после отравления 5 человек Фото: материалы пресс-служб

23 февраля в Туле шаурмой отравились 5 человек, в том числе 2 подростка. Все случаи были связаны с точкой общепита «Донер Кинг» на проспекте Ленина, 104.

Эпидемиологическое расследование установило, что в состав шаурмы входили куриное мясо, овощи и соус, приготовленный на основе сырых яиц. Во всех пробах пищевой продукции (шаурма, овощные компоненты, мясо на гриле для шаурмы) выявлен золотистый стафилококк.

27 февраля Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой приостановить работу заведения.

В данный момент суд приостановил деятельность заведения общественного питания "Донер Кинг" на 30 суток. За этот период должны быть устранены все нарушения.