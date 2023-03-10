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НовостиСпорт10 марта 2023 14:58

Молодые спортсменки из Тулы заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по гимнастике

Состязание проходило с 7 по 9 марта
Источник:kp.ru
Молодые спортсменки из Тулы заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по гимнастике

Молодые спортсменки из Тулы заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по гимнастике

Фото: материалы пресс-служб

Тулячки привезли золотые медали со Всероссийских соревнований по гимнастике. Состязание «ПРИМАВЕРА» среди девочек в возрасте от 12 до 14 лет проводилось с 7 по 9 марта в Москве.

Наши молодые спортсменки из команды «Роксэт-Циркон» заняли 1 место. Всего в этой возрастной категории участвовали 16 команд, а в целом в соревнованиях - более 800 гимнасток.

Тренировали наших спортсменок Светлана Лужецкая и Анна Асмаловская.

Напомним, туляки победили на первенстве Вооруженных сил РФ по рукопашному бою, которое проводилось 5 - 8 марта в Москве.