Молодые спортсменки из Тулы заняли первое место на Всероссийских соревнованиях по гимнастике Фото: материалы пресс-служб

Тулячки привезли золотые медали со Всероссийских соревнований по гимнастике. Состязание «ПРИМАВЕРА» среди девочек в возрасте от 12 до 14 лет проводилось с 7 по 9 марта в Москве.

Наши молодые спортсменки из команды «Роксэт-Циркон» заняли 1 место. Всего в этой возрастной категории участвовали 16 команд, а в целом в соревнованиях - более 800 гимнасток.

Тренировали наших спортсменок Светлана Лужецкая и Анна Асмаловская.

Напомним, туляки победили на первенстве Вооруженных сил РФ по рукопашному бою, которое проводилось 5 - 8 марта в Москве.