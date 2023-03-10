На улице Кольцова в Туле пьяный водитель врезался в столб Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 марта, примерно в 12:10, на улице Кольцова в Туле 29-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Largus, совершил наезд на опору линии электропередачи. В момент аварии, водитель находился сильном алкогольном опьянении (1,237 мг/л).

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, сегодня утром автомобиль Peugeot, за рулем которого находилась женщина-водитель, угодил колесом в разрушенный колодец, диаметр которого составляет более одного метра.