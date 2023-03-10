Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 марта 2023 11:21

На улице Тульского рабочего полка в Туле минивэн провалился в огромную яму

На данном участке дороги затруднено движение транспортных средств
Михаил КОРЕНЮГИН
На улице Тульского рабочего полка в Туле минивэн провалился в огромную яму

На улице Тульского рабочего полка в Туле минивэн провалился в огромную яму

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Тульского Рабочего утром 10 марта автомобиль провалился в яму. На место происшествия работают сотрудники АО "Тулагорводоканал".

Так, минивэн Peugeot, за рулем которого находилась женщина-водитель, угодил колесом в разрушенный колодец, диаметр которого составляет более одного метра. По предварительной информации, женщина везла своего ребенка в школу.

В данный момент на участке дороги затруднено движение транспортных средств. Коммунальные службы полностью перекрыли одну из полос движения.