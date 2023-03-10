На улице Тульского рабочего полка в Туле минивэн провалился в огромную яму Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Тульского Рабочего утром 10 марта автомобиль провалился в яму. На место происшествия работают сотрудники АО "Тулагорводоканал".

Так, минивэн Peugeot, за рулем которого находилась женщина-водитель, угодил колесом в разрушенный колодец, диаметр которого составляет более одного метра. По предварительной информации, женщина везла своего ребенка в школу.

В данный момент на участке дороги затруднено движение транспортных средств. Коммунальные службы полностью перекрыли одну из полос движения.