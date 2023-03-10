За 2023 год в Тульской области упал показатель преступности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в январе-феврале 2023 года правоохранительные органы выявили 2 679 преступлений. Анализ социально-криминологической характеристики преступности показывает, что показатели преступности снизились:

- на 23% количества преступлений экономической направленности (с 213 до 164);

- на 25,6% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (со 82 до );

- на 8,1% уменьшилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния (с 707 до 650);

- на 50% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (с 38 до 19);

- на 13% противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (с 46 до 40);

- на 37,5% количество разбойных нападений (с 8 до 5).

Также, в январе и феврале 2023 года, правоохранительные органы выявили 285 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием - 35.

Раскрываемость преступлений составляет 57,3%, а материальный ущерб достиг 166 миллионов рублей.