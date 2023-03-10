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НовостиПроисшествия10 марта 2023 9:30

В Заокском районе Тульской области ограбили магазин одежды

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Заокском районе Тульской области ограбили магазин одежды

В Заокском районе Тульской области ограбили магазин одежды

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26-летняя женщина, работающая администратором одного из магазинов в Заокском районе, обратилась в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли одежду.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались ранее судимые 28-летние женщина и мужчина, которые после задержания признались в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).