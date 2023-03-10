В Заокском районе Тульской области ограбили магазин одежды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26-летняя женщина, работающая администратором одного из магазинов в Заокском районе, обратилась в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли одежду.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказались ранее судимые 28-летние женщина и мужчина, которые после задержания признались в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).