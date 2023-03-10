Во встречном столкновении под Тулой пострадал 22-летний мужчина Фото: соцсети

В Тульской области на 1 километре автодороги «Тула-Щекино-Ломинцево» произошло ДТП. Примерно в 16:00 столкнулись Škoda Octavia и Chevrolet Niva.

22-летний мужчина, управляя автомобилем Škoda, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал водитель машины Škoda Octavia. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.