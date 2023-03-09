На Новомосковском шоссе в Туле планируют построить новый автобусный парк Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация города Тулы ищет подрядчик на изыскательские работы и создание проекта автопарка для МКП «Тулгорэлектротранс». Начальная цена проекта - 50 миллионов 578 тысяч 586 рублей и 98 копеек. Средства будут выделены из бюджета города.

Новый автобусный парк хотят построить на между деревней Гостеевка и Новомосковским шоссе. Его площадь составит 22 тысычи 375 кв. метров, а производственных и вспомогательных помещений - 7001 кв. метров. Работы планируют завершить до 1 сентября 2024 года.