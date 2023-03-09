Жители Тульской области обогатили мошенников на 2 миллиона 097 тысяч 617 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 644 тысячи 400 рублей.

Также 57-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировалась на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге его обманули 541 тысячи 144 рублей.

6 жителей региона захотели купить различные предметы в интернете. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавшие лишились 587 тысяч 73 рубля.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.