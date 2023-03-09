В Сирию доставили партию гуманитарной помощи из Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителям Сирийской Арабской Республики доставили груз из Тульской области общей массой 55 тонн с продуктами питания, которые хорошо сохраняются в условиях жаркого климата, а также бытовой химией, одеждой и средствами личной гигиены. Изначально он был доставлен в Москву, а затем самолетом Военно-транспортной авиации ВКС России перевезён в Сирию. Груз был отправлен по поручению Алексея Дюмина.

Ранее Тульская область неоднократно оказывала жителям Сирии гуманитарную помощь. В феврале в республике произошло землетрясение, много людей погибли и пострадали.