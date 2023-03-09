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НовостиОбщество9 марта 2023 11:59

Стала известна причина громких хлопков в городе Ефремов Тульской области

Разрушений и пожаров не обнаружено
Источник:kp.ru
Стала известна причина громких хлопков в городе Ефремов Тульской области

Стала известна причина громких хлопков в городе Ефремов Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Причиной хлопков в Ефремове стали принадлежащие учебному авиацентру в Липецке самолеты, которые преодолели звуковой барьер неподалеку от города. Об этом сообщил глава администрации городского округа.

Также сотрудники МЧС объехали все адреса, откуда поступили сигналы. Разрушений и пожаров не обнаружено, жалоб от жителей не поступало.

Напомним, утром 9 марта жители Ефремова Тульской области услышали несколько громких хлопков, которые были похожи на взрывы. Непонятные звуки были слышны по всему городу. Как сообщают очевидцы, в доме тряслись даже стекла.