В Тульской области нашли пропавшего 14-летнего мальчика из Веневского района Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 марта в поселке Грицовский Веневского района Тульской области пропал 14-летний мальчик. На его поиски отправились сотрудники полиции, поисковый отряд «Лиза Алерт» и «Поиск 71».

Сегодня, 9 марта, подросток был найден живым и здоровым в одном из подъездов многоквартирных домов в Новомосковске. Его доставили в отделение полиции. По предварительной информации, в отношении мальчика никаких противоправных действий не совершалось. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства данного происшествия.