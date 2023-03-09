В Тульской области сотрудники полиции, везущие в больницу младенца, попали в ДТП Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 марта в в посёлке Дубовка Узловского района служебная машина ППС с мигалками и сиреной столкнулась с автомобилем Renault Logan.. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что дорога не была обработана антигололёдными материалами. В момент аварии в машине находился 8-месячный ребенок. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники полиции везли малыша в больницу. Они забрали его у 50-летней женщины, которая гуляла с ним больше одного часа на улице. Ребенок лежал в коляске без обуви и несколько раз выпадал из коляски на землю.

Когда полицейские прибыли на место, женщина оскорбляла их, пыталась отобрать малыша и вела себя неадекватно. На неё были составлены материалы по факту противоправных действий в отношении сотрудников полиции, которые отправят в следственный комитет для принятия процессуального решения.

На место ДТП был вызван другой экипаж ППС, который доставил малыша в Узловскую городскую больницу. Медики не обнаружили у него признаков переохлаждения или обморожения. После обследования малыша передали матери.