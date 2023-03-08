Жительницу Тульской области несколько месяцев считали мертвой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С марта 2022 года женщина, проживающая в Белевском районе, находилась в розыске как поднадзорное лицо, скрывшееся с места жительства. За это время её родственники ошибочно опознали заявительницу как погибшую в ДТП. Летом 202 года она вернулась домой и узнала о том, что числится умершей.

Выступая в защиту прав гражданки, которая фактически лишена всех гражданских прав, в том числе права на пенсионное обеспечение, прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением. По иску прокурора суд постановил внести изменения в книге записи актов гражданского состояния, восстановил женщину в гражданских правах.