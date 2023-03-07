В Туле заметили странную женщину-пешехода, которая бросила снегом в лобовое стекло и плюнула на капот

В Туле заметили странную женщину-пешехода, которая бросила снегом в лобовое стекло автомобиля и плюнула на капот Фото: соцсети

6 марта на улице Кирова в Туле заметили странную женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Видео с ней было опубликовано сегодня в социальных сетях.

Изначально тулячка шла очень медленно, после чего остановилась перед автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить её. Дама взяла снег и бросила его в лобовое стекло. Однако, на этом инцидент не закончился. Женщина прислонилась к транспортному средству и плюнула на капот.

После, водитель вышел из автомобиля, чтобы увести странную даму, но напоследок она резко вернулась и пнула машину по левому крылу. Также, когда женщина все-таки решила уйти, её чуть не сбил автобус.