Кому в Туле отключат газ 9 марта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 марта без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №9 в квартале Малые Гончары и № 6, 13 по улице Металлургов 2-й проезд. Также с 12:00 до 18:00 - дом №4 по улице Рязанская.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.