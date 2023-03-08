Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Международным женским днем
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В этот весенний праздник мы говорим самые добрые слова нашим женам, мамам, бабушкам, сестрам, коллегам-женщинам.
Своей красотой, чуткостью, заботой и неравнодушием вы делаете мир вокруг лучше.
Вы храните тепло домашнего очага, воспитываете детей. Умеете искренне сочувствовать, сопереживать и вдохновлять.
Особенно это ценно сегодня, когда нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, жизненно необходим надежный тыл.
Ваша поддержка укрепляет их дух, помогает чувствовать связь с родным домом, стойко справляться с трудностями на передовой.
Спасибо вам за все, что вы делаете.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и внимания близких!
С праздником!