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НовостиПроисшествия7 марта 2023 14:12

В Тульской области задержали мошенника, который обманул двух пенсионерок

Общая сумма похищенного составила 660 тысяч рулей
Источник:kp.ru
В Тульской области задержали мошенника, который обманул двух пенсионерок

В Тульской области задержали мошенника, который обманул двух пенсионерок

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию обратились 2 пожилых женщины в возрасте от 67 до 82 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерки, не раздумывая, согласилась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал 500 тысяч и 160 тысяч рублей. Только после передачи денег они поняли, что стали жертвой мошенников.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 19-летний житель Рязанской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент продолжается работа по выяснению обстоятельств его преступной деятельности, а также устанавливается его причастность к другим подобным противоправным деяниям. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).