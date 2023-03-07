В Тульской области задержали мошенника, который обманул двух пенсионерок Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В полицию обратились 2 пожилых женщины в возрасте от 67 до 82 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерки, не раздумывая, согласилась, после чего к ним подъехал молодой человек и забрал 500 тысяч и 160 тысяч рублей. Только после передачи денег они поняли, что стали жертвой мошенников.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 19-летний житель Рязанской области, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент продолжается работа по выяснению обстоятельств его преступной деятельности, а также устанавливается его причастность к другим подобным противоправным деяниям. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).