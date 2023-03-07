Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области помогли пешеходу, который отстал от своего автобуса Фото: материалы пресс-служб

Днем 22 февраля инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области на 192-м километре автодороги М-2 Крым городского округа города Тулы заметил идущего вдоль проезжей части автомобильной дороги мужчину. Как оказалось, более полутора суток назад он отстал от своего автобуса, в котором лежали все его вещи. Мужчина ехал из Рязанской области в Орловскую, вышел на одной из остановок, а когда вернулся, пассажирского транспортного средства уже не было.

После он пешком дошел до Тулы, где пытался поймать попутку, но ему это сделать не удалось. Не зная что делать, мужчина решил добрать пешком до места назначения.

Инспекторы ДПС остановили проезжающий мимо автомобиль, который направлялся в сторону Орловской областью. Полицейские попросили водителя довезти отставшего мужчину, где его уже будут ждать местные инспекторы ДПС, с которыми наши инспекторы предварительно связались.