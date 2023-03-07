В Тульской области перед судом предстанет банда мошенников за хищение материнского капитала Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с января 2017 года по август 2021 года два руководителя, шесть участников преступного сообщества и шесть соучастников преступления в возрасте от 20 до 40 лет использовали деньги подконтрольного потребительского кооператива с целью хищения бюджетных денежных средств и приобретали заведомо непригодные для проживания объекты недвижимости. Однако в документах купли-продажи ставили не фактическую стоимость недвижимости, а завышенную – равную сумме материнского капитала.

Поступившие из Пенсионного фонда РФ в адрес кооператива деньги в сумме больше, чем настоящая стоимость приобретенных объектов недвижимости, распределялись между руководством, членами преступного сообщества и владельцами сертификата. Общая сумма ущерба превысила 5 миллион рублей.

Злоумышленники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения нескольких тяжких преступлений, руководство преступным сообществом) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.