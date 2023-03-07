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НовостиПроисшествия7 марта 2023 10:35

Нетрезвая женщина-водитель устроила тройное ДТП в городе Новомосковск Тульской области

Пострадал водитель автомобиля ВАЗ
Источник:kp.ru
Нетрезвая женщина-водитель устроила тройное ДТП в городе Новомосковск Тульской области

Нетрезвая женщина-водитель устроила тройное ДТП в городе Новомосковск Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

6 марта на улице Мира города Новомосковска Тульской области 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, находилась в состоянии алкогольного опьянения и столкнулась с автомобилем Toyota Yaris, за рулем которого находился 83-летний мужчина, а после со встречным автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 71-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.