Нетрезвая женщина-водитель устроила тройное ДТП в городе Новомосковск Тульской области Фото: материалы пресс-служб

6 марта на улице Мира города Новомосковска Тульской области 36-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, находилась в состоянии алкогольного опьянения и столкнулась с автомобилем Toyota Yaris, за рулем которого находился 83-летний мужчина, а после со встречным автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 71-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.