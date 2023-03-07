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НовостиПроисшествия7 марта 2023 8:52

В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести партию наркотиков в творожной массе

Сотрудники ИК №4 пресекли попытку доставить на режимную территорию запрещенные предметы
Источник:kp.ru
В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести партию наркотиков в творожной массе

В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести партию наркотиков в творожной массе

Фото: материалы пресс-служб

При досмотре внутри творожной массы сотрудники исправительной колонии №4 обнаружили полимерные свертки с наркотическим веществом. Попытку доставить запрещенные вещества на режимную территорию пресекли сотрудники оперативно-режимных служб исправительного учреждения.

Внутри оказалось 5 свертков с метадоном общей массой 7,45 грамм. Дальнейшие разбирательства с по факту обнаружения наркотического вещества продолжат сотрудники плавского отдела полиции. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Также сотрудники оперативного отдела ИК-4 проводят проверку чтобы выявить всех причастных к преступлению. Адресат, которому предназначалось содержимое тайника, будет привлечен к ответственности.