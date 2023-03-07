В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести партию наркотиков в творожной массе Фото: материалы пресс-служб

При досмотре внутри творожной массы сотрудники исправительной колонии №4 обнаружили полимерные свертки с наркотическим веществом. Попытку доставить запрещенные вещества на режимную территорию пресекли сотрудники оперативно-режимных служб исправительного учреждения.

Внутри оказалось 5 свертков с метадоном общей массой 7,45 грамм. Дальнейшие разбирательства с по факту обнаружения наркотического вещества продолжат сотрудники плавского отдела полиции. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Также сотрудники оперативного отдела ИК-4 проводят проверку чтобы выявить всех причастных к преступлению. Адресат, которому предназначалось содержимое тайника, будет привлечен к ответственности.