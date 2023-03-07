«Ростелеком» усовершенствовал систему экологического мониторинга воздуха в Тульской области

Она фиксирует уровни вредных выбросов, отражает данные на онлайн-карте загрязнений, позволяет предотвращать чрезвычайные ситуации. Проект был создан учеными Тульского государственного университета (ТулГУ) по заказу регионального министерства природных ресурсов и экологии. А специалисты «Ростелекома» расширили функционал системы автоматического экологического мониторинга (САЭМ) окружающей среды.

Так, в САЭМ начали отображаться данные с пяти постов контроля Единой дежурно-диспетчерской службы города Новомосковска. На этих постах отбираются пробы воздуха и ведутся замеры содержания в них оксида углерода, диоксидов серы и азота, сероводорода, оксида азота, аммиака и других вредных веществ. Аналогичные данные автоматически поступают в САЭМ с постов мониторинга воздуха ТулГУ — такие пункты контроля у вуза есть в Новомосковске, Узловой и Ефремове.

Также специалисты «Ростелекома» внедрили в Тульской области лицензированную Росгидрометом систему «WEB-Призма». Она позволяет рассчитывать и прогнозировать концентрацию загрязняющих веществ в воздухе, помогает определять объемы вредных выбросов каждого регионального предприятия.

Кроме того, после модернизации САЭМ расширился функционал контроля температуры и относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушных потоков, атмосферного давления.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Сегодня “зеленые” технологии в тренде. Наше участие в развитии системы автоматического экологического мониторинга открывает новые перспективы промышленной безопасности. Цифровые технологии дают возможность анализировать данные о состоянии окружающей среды и определять уровень отклонений. Для нас этот проект важен еще и с точки зрения социальной ответственности: он позволяет минимизировать возможные экологические риски».

Алексей Королев, руководитель государственного учреждения Тульской области «Природа»:

«Расширение функционала Системы позволяет контролировать состояние атмосферного воздуха и оперативно принимать решения по минимизации вреда окружающей среде и здоровью людей».

Одна из приоритетных задач «Ростелекома» — цифровая трансформация городов. Важное место в этом процессе занимает экологическая безопасность. Внедрение инноваций и цифровых технологий позволяет делать более комфортными и безопасными условия для гармоничного развития людей в новой цифровой среде.