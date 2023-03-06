Бывший сотрудник Ростехнадзора предстанет перед судом в Туле за получение взяток Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С февраля 2018 года по июнь 2022 года бывший 64-летний начальник отдела Приокского управления Ростехнадзора лично получил взятку в размере 1,26 миллиона рублей в Туле от директора экспертной организации за помощь в заключении договоров по производству экспертиз промышленной безопасности с поднадзорными организациями Тульской области.

Также через посредника он получил взятку в размере 4,2 миллионов рублей от директора другого экспертного учреждения за попустительство по службе.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.