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НовостиОбщество7 марта 2023 7:30

Алексей Дюмин передал тульским медикам 33 новых автомобиля

В 2021-2022 годах по программе модернизации приобретено 239 служебных транспортных средств
Источник:kp.ru
Алексей Дюмин передал медикам 33 новых автомобиля

Алексей Дюмин передал медикам 33 новых автомобиля

Фото: материалы пресс-служб

6 марта Алексей Дюмин передал медикам 33 новых автомобиля «Лада Нива», которые распределены между 14 больницами, большинство из которых – районные.

Губернатор Тульской области отметил, что начиная с 2021 года автопарк обновлен почти на 100%.

Транспортные средства будут доставлять пациентов в медучреждения, а врачей – на дом к пациентам. Также на них будут биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям. До конца 2023 года поступят еще 33 автомобиля.