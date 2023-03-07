Алексей Дюмин передал тульским медикам 33 новых автомобиля

Алексей Дюмин передал медикам 33 новых автомобиля Фото: материалы пресс-служб

6 марта Алексей Дюмин передал медикам 33 новых автомобиля «Лада Нива», которые распределены между 14 больницами, большинство из которых – районные.

Губернатор Тульской области отметил, что начиная с 2021 года автопарк обновлен почти на 100%.

Транспортные средства будут доставлять пациентов в медучреждения, а врачей – на дом к пациентам. Также на них будут биологические материалы на исследования и доставлять лекарства жителям. До конца 2023 года поступят еще 33 автомобиля.