8515 случаев заболевания гриппа и ОРВИ выявлено за прошедшую неделю в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в период с 27 февраля по 5 марта по области было зарегистрировано 8515 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 14% и больше, чем на предыдущей неделе на 15%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых.

Больше всего заболеваемых в четырех муниципальных образованиях: Дубенский, Воловский, Каменский и Суворовский районы.

В Донском, Дубенском и Чернском районах превышен эпидпорог среди детей в возрасте до 14 лет.

По результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у 1 человека, а грипп В у 20 человек.

Частично учебный процесс приостановлен в одной группе детского сада (Дубенский район), в 5 классах 6 школ (Узловский и Заокский районы, г. Донской, г. Тула,) и двух группах профессиональной образовательной организации (г.Тула).