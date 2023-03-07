Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 марта 2023 6:30

В Туле задержали мужчину, который подозревается в краже из дома

Злоумышленник признался в содеянном
Источник:kp.ru
В Туле задержали мужчину, который подозревается в краже из дома

В Туле задержали мужчину, который подозревается в краже из дома

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

32-летний мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением. Из его дома совершена кража четырех алюминиевых кег и навесного замка.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 45-летний местный житель, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.