В Туле задержали мужчину, который подозревается в краже из дома Фото: Алексей ФОКИН (фото)

32-летний мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением. Из его дома совершена кража четырех алюминиевых кег и навесного замка.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался 45-летний местный житель, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.