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НовостиПроисшествия6 марта 2023 14:36

Житель Тульской области случайно убил своего знакового, избив его палкой

Уголовное дело направлено в суд
Источник:kp.ru
Житель Тульской области случайно убил своего знакового, избив его палкой

Житель Тульской области случайно убил своего знакового, избив его палкой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

18 ноября 2022 года 34-летний мужчина, проживающий в Кимовском районе, находился в состоянии алкогольного опьянения в деревне Самочевка около дома № 51. В ходе ссоры со своим знакомым, злоумышленник нанес последнему деревянной палкой, руками и ногами множество ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям. В результате происшествия 43-летний мужчина скончался спустя несколько часов в реанимационном отделении.

Житель Кимовского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.