Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С вечера 6 марта до дневного времени 7 марта 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: местами сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололедица, порывы ветра до 12 м/с. Все это вызовет осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Тульская Госавтоинспекция отмечает, что в сложных метеорологических условиях необходимо руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а обеспечивающей безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.